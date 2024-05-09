國泰運力回復 料機票價續降
隨着境外旅遊復甦勢頭延續，國泰航空(00293)行政總裁林紹波表示，踏入第二季公司回復80%運力的目標經已達到，下一步將維持目標在明年第一季回復100%運力，並對相關進度有信心；隨着運力不斷增加，機票價格不斷下降，相信未來機票價格會更低和正常化。
國泰股價昨日隨大市下跌0.59%，收報8.42元。
經營方面，林指未來會繼續以國泰和香港快運雙品牌營運，會繼續開辦新航線，尤其是看準香港人以往不能直飛的目的地。其中，主打廉航的香港快運今年會有新航線推出，將在下半年陸續公布消息。
非廉航的國泰方面，集團會以新的投資去改善產品和服務，包括會與特色餐廳合作改善機艙內餐飲；另亦計劃推出新的商務艙及特選經濟艙，未來幾年也會繼續提升貴賓室和服務。
目標分派比率50%
國泰在去年下半年恢復派發股息，被問到未來派息政策，主席賀以禮表示，集團一般做法是希望可以有50%分派比率，但每年最終決定仍須視乎當年的市場狀況。
至於過往經常被人詬病拖累業績的燃油對沖政策，賀指現時的對沖政策清晰，目的為了平穩油價波動帶來的影響。財務總裁沈碧嘉補充，政策一般為對沖兩年的油價，且會視乎價格和預計的燃油使用量作調整，今年便為25%使用量作對沖。
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