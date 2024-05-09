旅業復甦慢 仍缺長途客

如單看出租率，今年首季香港半島酒店的表現仍遜於去年第四季的50%。董事總經理及行政總裁郭敬文解釋，由於首季處於冬季，內地遊客更多決定去其他國家旅遊而非香港，故遊客較少是相對正常。

邀外國旅遊中介訪港 翻查資料，該酒店的出租率仍未返回疫情前表現，遠低於2018年和2019年同期的80%和70%。郭表示，已邀請外國著名旅遊中介公司來港訪問，得到的回應正面積極；又認為香港應提升自身吸引力，港人也應該對前景有信心，用正面態度去推廣香港。

房價方面，香港半島酒店首季平均房租為7,169元，按年大升29.68%，且顯著高於2018年和2019年同期的5,883元和5,989元。有酒店業分析員指出，疫情後本港酒店採取不同的經營策略，貴價、高端的酒店較多維持高房價，主打高端及商務旅客；經濟型酒店的經營者則看着同業來定價，有時會以減價來換取入住率。

分析員又指，近一年內地來港旅客雖然被指消費降級，喜歡City Walk（城市漫遊）多於消費，但從香港半島酒店首季平均可出租客房收入按年勁升54.38%所見，顯然願意付錢入住高端酒店的內地客仍大有人在，只是難以吸引這類高端內地客每年多次來港。另外，疫情後，加上中美博弈等因素，令平均消費能力較高的歐美長途旅客數目大減。是故，旅遊復甦勢頭能否延續，還看香港有甚麼吸引力去吸引不同地區的旅客。

K11長假遊客銷售額佔半 至於其他旅遊相關業務，米高嘉道理指，首季旗下山頂纜車及凌霄閣摩天台業務暢旺，繁忙時間及公眾假期更創下新高的載客量。山頂凌霄閣的出租率更見上升，集團正計劃提升淺水灣影灣園及山頂凌霄閣的購物商場設施。

內地旅遊支出低於疫前 內地旅遊業亦面對旅客消費審慎的問題。滙豐證券發表報告指出，五一長假期期間，內地36個主要城市重點客務區客運量按年增長15%；而在「以舊換新」活動下，家電、家具及汽車等銷售亦有所上升。不過，平均單程旅遊支出僅566元人民幣，較2019年同期低11%，反映消費信心仍有待提升。

大酒店主席米高嘉道理（右二）稱，喜見大中華地區業務已錄得改善。左二為郭敬文。 半島酒店今年首季表現 大酒店年內股價表現