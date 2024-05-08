宏觀剖析：政治穩定續撐印度股市

印度正舉行全國大選，這場歷時6星期的選舉於4月19日至6月1日舉行，現任總理莫迪有望爭取連任第3個任期，市場一般滿意莫迪過去任內的經濟成果，市場預期他當選有助樂觀情緒。翻查過去資料，自1980年起，印度若適逢大選年，股市上升的機會率稍高於非大選年，而大選年股市的平均升幅也高於非大選年。

追蹤印度50間最大企業的Nifty 50指數，在4月初升至近22,750點，創下歷史新高。現時指數仍徘徊在歷史高位附近。Nifty 50指數年初至今累升約3.6%，在環球多國股市中，升幅不錯。若將時間點拉到5年來看，Nifty 50每年平均回報為15.7%，同期標普500指數為13.7%。

經濟增長動力仍充沛 不過，印度是新興市場，匯率風險較高而且不易對沖，除非對印度盧比有一定需求而需要和願意長期持有，否則在計算回報時，一定要以自己常用的貨幣如美元及港元來計算，例如同樣是5年觀察期，以美元計，Nifty 50每年的平均回報只有約11.5%。進一步觀察近20年的表現，以美元計，Nifty 50每年的平均回報接近11.6%，而同期標指回報為10%，兩地的股市同樣都屢創新高。

印度實質國內生產總值（GDP）增長率在全球名列前茅，市場普遍預期今年印度經濟增長達6%或以上，接近成熟市場的3倍，年輕人口的比例也是全球領先的地區之一。另外，印度的中產比例也較10年前增加不少。

近年印度股市的市盈率一般都在25倍或以上，今明兩年的預測市盈率也在20倍左右，是亞洲各地股市之中最高。市盈率雖高，但市場預期印度企業今明兩年的每股盈利增長在13至14%左右，考慮市盈率及增長之後，印度估值似乎未算太高。新興市場中，印度仍是中長線投資的不錯選擇，有興趣的投資者可考慮以交易所買賣基金（ETF）或零售基金作部署。

凱基亞洲投資策略部