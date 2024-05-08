鄧成波家族兩舊樓遭銀主拍出 貶近五成

鄧成波家族持有旺角道兩舊樓單位遭銀主拍賣，最終均被搶高逾三成賣出，呎價逾7,000元，惟物業貶值近五成。

環亞物業拍賣昨共沽出4項銀主住宅，成交額共2,220萬元。上述兩項物業包括旺角道28號低層B座及同街22號連平台戶，實用面積分別約815方呎與635方呎，連租約推拍價約470萬元及380萬元，同獲約5組客出價競投，最終以630萬元與500萬元拍出，均搶高逾三成。以最新成交價計，租金回報率都超過4厘。兩單位原於2018年及2019年，以約1,200萬元與約835萬元買入，現時均大幅貶值約47.5%及40.1%。

匯璽II6年跌價36% 同場亦售出兩個銀主單位，包括西南九龍匯璽II的5B座中層E室，以及屯門青山公路漣山Cedar II的高層A室連低層雙號車位，成交價分別490萬元及600萬元，較開價高出50萬元與40萬元。其中匯璽II單位約6年貶值約36.4%。

事實上，近期二手市場銀主盤都要平賣才有承接。中原蔡天賜表示，粉嶺中心H座連天台同類放盤，實用面積約366方呎，兩房間隔，叫價約478萬元，以420萬元易手，呎價約11,475元。資料顯示，上址個別銀行網上估價約487萬元，成交價較估值低出約13.8%。

凱譽傳9年蝕45% 業主盤情況相若。市場消息透露，馬鞍山嘉華星濤灣1座中層戶，實用面積約516方呎，減價至700萬元售出，呎價約13,566元，低市價約5%，較年初同類型成交再平近9%。中原黃逸羲指，荃灣愉景新城4座連天台戶，放盤僅一周，即以851萬元成交，呎價約12,973元，較上月同類成交低約2.5%。

二手市再錄勁蝕個案。市場消息透露，尖沙咀凱譽一個中層單位，實用面積約350方呎，曾叫價800萬元，市傳以約700萬元售出，呎價約兩萬元。據了解，單位於2015年購入，近9年帳面跌價逾570萬元，單位貶值約45%，料為項目最大蝕幅個案。