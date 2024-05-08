新盤打價格戰吸客
YOHO Hub II周六賣210伙 MIAMI QUAY I大增回贈
新盤市場的價格戰持續，新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，以重返同區7年前售價水平推出後，收票量節節上升，並落實周六首輪發售210伙。由會德豐地產等4間發展商合作的啟德MIAMI QUAY I，大增現金回贈至最多17.5%吸客。
YOHO Hub II收逾5500票
新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub II於過去5日已接獲逾5,500張入票，相信接下來會更進一步。首輪暫錄超額認購約25倍，將於周四截票。
新地代理總經理陳漢麟稱，項目將發售單位包括81伙兩房及129伙三房戶，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實平均呎價約14,550元。發售當日劃分兩組時段揀樓，優先的A組買家須購一伙600方呎以上單位，或兩至4伙。
項目昨日向傳媒開放現樓單位及會所，連家具現樓示範戶，包括第1座11樓B室，實用面積661方呎，屬套三房間隔。
MIAMI QUAY I周日賣60伙
並緊接修訂價單，大增回贈，相當於降價促銷，價單引入300天現金優惠付款計劃，供指定單位買家選用，可享最高9%提前成交回贈，連同其他回贈計可達17.5%。以3座11樓G室兩房戶為例，實用面積450方呎，計及折扣和回贈後售價844.47萬元，呎價約18,766元。新一輪將發售單位經調整後，開放式戶實際入場費約444萬元，並安排周日賣60伙。華懋集團的薄扶林碧麗軒昨以1.05億元招標售出洋房6，呎價約30,268元。鷹君(00041)何文田站朗賢峯兩期項目昨共沽9伙，套現逾1.59億元。
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