新地副董事總經理雷霆表示，The YOHO Hub II於過去5日已接獲逾5,500張入票，相信接下來會更進一步。首輪暫錄超額認購約25倍，將於周四截票。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目將發售單位包括81伙兩房及129伙三房戶，折實價682.92萬至1,332.56萬元，折實平均呎價約14,550元。發售當日劃分兩組時段揀樓，優先的A組買家須購一伙600方呎以上單位，或兩至4伙。