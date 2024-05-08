●香港金融管理局公布，4月底的官方外匯儲備資產為4,164億美元（約32,479億港元），按月減少71億美元；外匯儲備資產總額相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。另4月底並無未交收外匯合約，3月底為5億美元。