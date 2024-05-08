簡訊一覽
●香港金融管理局公布，4月底的官方外匯儲備資產為4,164億美元（約32,479億港元），按月減少71億美元；外匯儲備資產總額相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。另4月底並無未交收外匯合約，3月底為5億美元。
●紫金礦業(02899)於4月24日遭VanEck ETF - VanEck Gold Miners ETF在場內減持478.8萬股，平均每股16.86元，估計涉資約8,072萬元，持股量由5.06%降至4.98%。
●貝萊德於5月2日於場內按平均每股68.7637元，增持新奧能源(02688)98.48萬股，持股量由4.95%增至5.04%。
●綠色動力環保(01330)於5月6日獲長城人壽保險增持253萬股，持股量由7.78%增至8.41%。
●贛鋒鋰業(01772)擬斥最多3.427億美元收購Mali Lithium餘下40%股份，事成後將全資擁有這家在西非馬里南部開採鋰輝石的公司。
●商湯(00020)與福建大數據產業投資及上海大名城企業簽訂戰略合作框架協議，3方同意開展全方位合作，包括為區域提供算力、數據與以人工智能（AI）為核心的雲服務等，進一步積極參與中國「人工智能+」行動。
●信利國際(00732)今年4月及首4個月之營業淨額分別為15.3億元及58.12億元，按年分別增長18.9%及21.9%。
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