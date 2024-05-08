BP首季經調整賺212億挫45% 遜預期

前稱「英國石油」的跨國能源巨頭BP公布，今年首季列帳基準純利按年倒退72.46%至22.63億美元，經調整純利按年亦挫45.13%至27.23億美元（約212.39億港元），差過市場預期，主因天然氣價格下挫，下游業務盈利下降。

業績公告顯示，BP上季原油生產業務經調整經營溢利按年跌5.84%至31.25億美元，跌幅已經是各個部門當中最少，反而是天然氣生產及低碳能源部門錄得經調整經營溢利按年倒退52.02%至16.58億美元，主要是實現氣價按年挫26.45%。

下游方面，煉油毛利按年跌26.69%下，消費者及產品部門錄得經調整經營溢利按年跌53.28%至12.89億美元，預期煉油毛利都會處於較低水平。

沙特阿美純利縮12% 環保鬥士煩着要油公司荒廢本業減產，BP少不免受狙擊，可是公司昨日重申今年上游業務產量會稍高於去年，兼且是由原油增產所推動。現任行政總裁亦已表明其讓BP減碳會較為「腳踏實地」、「不會嘥錢」。事實上，鑑於上季業績欠佳，BP昨宣布擬於2026年底之前削減成本最少20億美元，但會維持今年上半年回購35億美元股份的目標。

業界龍頭、沙特阿拉伯國營油企沙特阿美首季業績也差不多，就算實現油價按年升2.46%，純利卻按年倒退12.01%至275.62億美元，原因是下游業務苦於煉油與化工毛利走弱，經營溢利按年挫64.01%，而且上游部門日均產量按年減少3.12%。

另外，以色列拒絕停火協議，惟油價仍反彈乏力，紐約期油及布蘭特期油昨均偏軟，曾微跌0.1至0.2%。