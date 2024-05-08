圓匯續波動 日官員暗示隨時干預

雖然日本央行上周疑似兩度「買日圓、沽美元」，試圖干預圓匯貶值，惟日圓匯價仍持續波動。日圓兌每美元昨日曾回落至154.65，折合每百日圓兌港元曾見5.05算，兩者之後分別在154及5.06水平爭持。隨着日圓走勢反覆，財務省財務官神田真人昨日又「出口術」施壓，稱要對外匯市場炒作採取行動，暗示或會進一步出手掃入日圓買盤。

神田真人表示，匯率應按基本因素維持穩定狀況，一旦有基於炒作的波動或失序變化，導致市場未能如常運作，政府或要採取合適行動。

他不評論日央行有否干預市場，而相關做法又是否正常，惟強調日前召開的中日韓與東盟財長及央行行長會議，多個國家均關注匯市波動，而且憂慮不單單來自日本，並直言日本將一如以往繼續採取相同堅定立場，穩定日圓匯價。

服務業增長8個月最快 要留意的是，日央行年內的加息步伐亦取決於經濟數據表現。最新日本4月服務業活動增長則創8個月最快。標普及au Jibun銀行聯合編製的日本服務業採購經理指數（PMI）顯示，上月PMI終值升至54.3，是去年8月來最高，同時略高於3月的54.1。與此同時，有關PMI自2022年9月以來企穩在50之上。

相關調查顯示，新業務增長連續6個月加快，而上月增速創去年6月來最勁，另銷售增長由強勁的訪日旅客所推動。至於企業向客戶收取的價格亦大幅上漲，工資成本可以轉嫁給消費者，通脹是自2014年4月政府提高銷售稅以來最高，所以4月數據顯示日本服務業再次表現強勁。

日本股市昨日假後復市跟隨外圍股市做好，日經平均指數收升599點或1.57%，收報38,835點；東證指數（TOPIX）升17點或0.65%，報2,746點。