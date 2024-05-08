澳洲連續4次凍息仍憂通脹 澳元受壓

美國何時減息仍是未知之數，拖累其他國家仍要維持高息。港人熱門移民地澳洲，其央行貨幣政策委員會昨日議息後，維持政策利率於4.35厘不變，為連續第四次按兵不動，符合市場預期。雖然美澳兩國都不減息，但偏偏非美貨幣受壓，澳元兌美元昨日下挫約0.39％，報0.6598；每澳元則兌5.16港元。

澳洲央行會後聲明處處顯示出對通脹擔憂，表示勞動力市場較之前假設更為緊張，經濟閒置產能減少。即使利率保持穩定，但國內通脹風險較預期更棘手，短期整體通脹率或將上升，核心通脹會以更緩慢速度放緩。如果加上經濟前景仍然不確定，要將通脹恢復到目標水平的過程不太可能順利，現時預計，要到2025年下半年通脹才回到2至3%的目標區間。

英樓價轉升 按揭申請增 另一港人熱門移民地英國則見樓價轉升，當地大型按揭公司Halifax所制訂的樓價指數顯示，全英平均樓價由3月時的按月下跌0.9%，轉為在4月升0.1%；按年計更升達1.1%，顯著優於3月時的升0.4%。上月英國一般住宅平均價為28.89萬英鎊（約283.23萬港元），按月微升168英鎊（約1,646.79港元）。

Halifax按揭部主管Amanda Bryden表示，數據反映在高按揭利率環境下樓價開始站穩住腳。樓市活動和需求正在上升，本年至今按揭申請量增加，審批按揭數量達到18個月的高點。惟現時借錢買樓成本仍較幾年前高，不能忽視高利率對準買家和需要轉按人士的負擔能力所構成的影響。

北愛漲3%冠絕 倫敦最貴 她續稱，買家正在調整預期，特別是首次置業人士，為了補償高借貸成本，都會以較細的物業作為目標。分區方面，縱然上月樓價按年僅升0.1%，但倫敦依舊是全英最貴區域，一般住宅平均價為53.93萬英鎊（約528.67萬港元）。北愛爾蘭上月升3.4%冠絕全英；威爾斯升1.1%；相反，英格蘭東部跌1.1%。

安永ITEM Club英國首席經濟師Peter Arnold表示，利率掉期於近期上升，顯示金融市場預料英倫銀行減息步伐會來得慢，短期對樓宇成交和價格增長構成壓力。可是，他認為有關影響力較少，因為始終目前按揭利率較去年夏天的高位回落，故相信暫時樓價不會返回下降軌道。