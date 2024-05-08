AI手機規模勢破12億部

聯發科等發表白皮書 未來3年爆發式增長 聊天機械人ChatGPT橫空出世後，人工智能（AI）將成消費電子產品的必備功能，經常統計各手機品牌市場份額的研究機構Counterpoint Research發表《生成式AI手機產業白皮書》，預計全球生成式AI手機總規模2027年會突破10億部大關，達到12.344億部，對比去年僅420萬部，4年平均複合增長率（CAGR）達到4.14倍。

所謂「生成式AI手機」有4項必備元素，首先是「具備多模態模型能力，能夠處理文字、圖片、語音等多種形式的輸入，並生成各種形式的輸出，典型應用包括翻譯、圖像生成和影片生成等」，其次是「確保流暢且無縫的使用者體驗，裝置能夠以自然且直觀的對話模式迅速回應使用者請求」。

另外，這種新世代手機須「支援大型模型的地端部署或透過雲端協同執行複雜的生成式AI任務」，因此要「擁有強大的AI算力，而不需完全依賴雲端伺服器」，而硬件規模包括「高容量且高頻寬的記憶體（高頻寬可理解為數據吞吐極快，像人的「轉數」），以及穩定高速的連接性，同時擁有硬件和系統級的安全防禦」。

亞馬遜星斥693億拓雲計算 「不需完全依賴雲端」也不難理解，試想手機本身的運算能力大幅提高，處理人類指令時就不必動軏把數據發去遠處的伺服器，省掉傳輸的時間，加速任務的完成。

然而，這不代表數據中心作用減退，因此市場才傳出蘋果公司（Apple Inc.）正開發自家AI數據中心晶片。雲計算巨頭亞馬遜昨日亦宣布，擬於未來5年在香港的死對頭新加坡追加投資120億坡元（約693.42億港元）擴大雲計算基建和服務。

任天堂將發布Switch繼承品 不管如何，消費電子必須推陳出新。憑Switch「食老本」多年的任天堂昨公布，該系列遊戲機銷量在截至3月31日止財政年度倒退12.63%至1,570萬部，連跌3年，累減45.54%；又估計本財年銷量再跌14.01%至1,350萬部。社長古川俊太郎昨鬆口稱，尚有近11個月要走的本財年內會發布Switch的繼承產品，但不會在下月舉行的Nintendo Direct活動。

任天堂上財年收入更多由電影等的其他收入帶動。基於Switch乃至其軟件（遊戲）銷量再跌的估算，該企指引本財年收入及純利分別倒跌19.3%及38.9%，並會在維持50.1%派息比率的基礎上，每股股息也會劈38.9%。

全球生成式AI手機規模