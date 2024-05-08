瑞銀連蝕兩季後轉賺136億

國際金融機構瑞銀集團（UBS）受惠收購瑞信（Credit Suisse）的相關費用降低，今年第一季度賺17.55億美元（約136.89億港元），扭轉前兩個季度的虧損勢頭，是自收購瑞信以來首次實現季度盈利，按年計升70%，亦高於市場平均預期的5.98億美元。

期內總收入127.4億美元，按年增長45.8%，勝市場預期；淨利息收入19.4億美元，按年升39.7%；手續費及佣金淨收入64.9億美元，增加40.9%。值得留意，其全球財富管理業務中新資產淨額為270億美元，優於市場預期，亦高於對上一季的220億美元；另普通股權一級資本比率（CET1）為14.8%。

受惠額外節省78億成本 瑞銀表示，首季總成本額外節省10億美元（約78億港元），使總成本節省達50億美元，目標是到年底再省15億美元。另該企預計，今季全球財富管理業務的淨利息收入將出現低至中個位數的下跌。

另一投行摩根大通據報在亞洲展開新一輪裁員，至少再裁減7個投資銀行職位，主要涉及消費、能源和醫療健保等行業的副總裁及助理級別的銀行家。資料顯示，去年摩通於亞洲已進行過兩輪裁員，裁減約50個職位。雖然如此，據報最近摩通晉升亞洲48名員工至董事總經理級別，而在歐洲、中東和非洲也晉升逾百名員工。

隨着經濟低迷等因素，中港兩地交易減少，導致摩根士丹利、滙豐、瑞銀及高盛等大行過去幾年在亞洲投資銀行部門進行裁員。