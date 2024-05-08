中證監惠港措施冀年內落實

中國證監會早前推出5項深化滬深港通機制的惠港措施，本港財金官員表示，港府與內地相關部門密切溝通，因每項措施所需時間不同，會「成熟一項推一項」。官員同時強調，會全力爭取國際及內地資金，除了股市外，未來幾年主要工作還會聚焦在債市和金融市場，多方位增加投資產品供應，以匯聚資金及人才。

香港證監會行政總裁梁鳳儀補充，措施在宣布前已與內地監管部門取得共識，但在設計、監管協作等方面須作仔細研究，正積極推進各項措施，冀今年內可以推出，部分會在第三季，強調希望能夠盡快落地。

該5項措施包括鼓勵內地龍頭企業來港上市，陳氏認為，這將利好香港新股市場，而港交所不時檢討上市規則及配套，過去已改革上市機制，包括容許尚未有盈利及收入的生物科技企業、特專科技公司等，希望短時間可見到優質創科企業來港上市。

財金官員又指，會積極向內地爭取將國際公司納入股票南向通。由於在港上市的國際公司具相當規模，可以豐富內地投資者投資選擇，吸引資金來港。

另外，港府官員表示，金融業界最清楚本港市場過人之處、實力和吸引外來投資者的優勢，由業界向外推廣香港市場和吸引投資是最合適，並將業務拓展至新興市場，及吸引更多境內外資金和企業來港。