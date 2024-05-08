產經

長建收購8.9億英再生能源資產

長建收購的資產包括65個太陽能光電裝置發電場。 長建收購的資產包括65個太陽能光電裝置發電場。
長建收購的資產包括65個太陽能光電裝置發電場。
長和系再有海外併購，為兩星期內第二次。長江基建(01038)宣布，透過UK Power Networks旗下公司，完成收購總裝機容量為68.7兆瓦的可再生能源資產組合UU Solar之100%權益，有關項目的企業價值為9,080萬英鎊（約8.9億港元）。
UK Power Networks由長建、電能實業(00006)及長實集團(01113)以40%、40%、20%比例合資組成。本次收購的UU Solar擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及一個水力發電設施。該等資產將所產生之大部分可再生能源電力供予英國受規管水務及渠務公司United Utilities，過剩之電力則輸回配電網絡。
UU Solar即時貢獻回報
長建強調，UU Solar的九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。
日資券商大和資本市場發表報告，指本次收購價，較賣方SDCL Energy Efficiency Income Trust於2022年的入貨價低約10%，作價合理。據了解，本次投資的權益內部回報率（IRR）逾10%，可是連同上月底長建、電能、長實一同收購的北愛爾蘭配氣公司Phoenix Energy交易，暫仍不足以讓電能今年的每股分派上升，主因電能的營運資金出現短缺。就電能具併購潛力，縱然英鎊匯價偏軟，該行仍予電能「買入」的投資評級。
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