長建收購8.9億英再生能源資產

長建強調，UU Solar的九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，將帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。

日資券商大和資本市場發表報告，指本次收購價，較賣方SDCL Energy Efficiency Income Trust於2022年的入貨價低約10%，作價合理。據了解，本次投資的權益內部回報率（IRR）逾10%，可是連同上月底長建、電能、長實一同收購的北愛爾蘭配氣公司Phoenix Energy交易，暫仍不足以讓電能今年的每股分派上升，主因電能的營運資金出現短缺。就電能具併購潛力，縱然英鎊匯價偏軟，該行仍予電能「買入」的投資評級。