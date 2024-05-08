新世界招商局拓北都項目料明年動工

或提供至少2000伙住宅

是次合作發展的商住項目位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺、上水新市鎮，總可建樓面面積逾100萬方呎，其中商用樓面逾18萬方呎。地皮已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區，料提供不少於2,000伙住宅單位，亦將會是區內最大型的商住項目。