新世界招商局拓北都項目料明年動工
新世界發展(00017)與招商局蛇口工業區控股宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，將聯手發展粉嶺北新發展區目前最大型的商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工，配合口岸商圈及新興產業基地等發展，可與新田科技城創科產業發揮協同效應。
或提供至少2000伙住宅
是次合作發展的商住項目位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺、上水新市鎮，總可建樓面面積逾100萬方呎，其中商用樓面逾18萬方呎。地皮已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區，料提供不少於2,000伙住宅單位，亦將會是區內最大型的商住項目。
新世界行政總裁鄭志剛表示，是次再度與央企合作，利用香港及內地企業各自優勢，共同發展北部都會區，有助具規模地提升整體的發展潛力。該集團在北都擁有1,500萬方呎土地儲備，不少位處優質地段，毗連新田科技城，將透過不同途徑，加快釋放農地的價值。
招商局集團董事長繆建民則稱，作為招商局集團屬下重要成員，招商蛇口致力於成為全國領先的城市和園區營運服務商，與新世界多年來積極合作、共謀發展，是次雙方透過通力合作，打造央企與港資合作標桿，實現優勢互補、互利雙贏、共同發展的戰略目標。
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