內地車價料今年底趨穩

全球產能過剩比率達40% 內地車企之所以爆發減價戰，歸根究柢是產能過剩問題嚴重，此亦是西方國家近期頻頻歸咎內地車企行業存在的毛病。對此，法巴全球汽車業研究部主管Stuart Pearson表示，現時內地電動車的產能過剩比率為50%，相關數字拉闊至全球各地來看為40%，認為此現象並非異常，只屬暫時性質。

被問到內地將電動車出口至海外市場，是否解決產能過剩的辦法，他認同此觀點但強調以其觀察，內地更為重視優化及出口電動車產業鏈。

蔚來月底推大眾品牌新車 至於有指歐盟擬向中國電動車加徵重稅，以應對行業競爭，他則未有正面回應，惟強調歐盟應向部分零碳排放汽車給予補貼；又指現時中資車企在歐洲電動車市場份額約6至7%，就以比亞迪最新「出海」歐洲的品牌「海鷗」為例，定價不算進取，惟卻並非歐洲民眾熟悉的品牌。

除了歐洲，泰國亦是內地電動車企近年搶攻的市場，其中比亞迪及長安汽車近期均於當地減價出招，揭開價格戰序幕。

比亞迪長安低價攻泰國 比亞迪向泰國「出海」的運動型多功能車（SUV）新品牌「Atto 3」，包含了補貼的售價是89.99萬泰銖（約19萬港元），較原有車型便宜18%。長安汽車的車款售價就更低，且屬泰國市場最低價位，就其輕型純電動車「LUMIN」為例，價錢僅為48萬泰銖（約10萬港元）。

分析指，這些車企減價背後乃與泰國政府削減買車補貼有關，事緣當地自今年起將相關補貼減至10萬泰銖（約兩萬港元），影響了今年銷情，其中當地2月的純電動車銷量更跌至3,635輛，按年減少34%，若趨勢持續，全年銷量恐難達去年的7.6萬輛，按年計不升反跌。

法巴提到，今年首季全球電動車銷情增速放緩，主要是受季節因素影響，惟料至明年相關數據會再次錄得顯著上揚，到2030年電動車應可佔全球汽車總量44%，同時認為在競爭激烈下有車企遭淘汰是自然現象，相關情況並非只在中國出現，料未來幾年行業將現合併潮。

Stuart Pearson（右）表示，現時中資車企在歐洲電動車市場份額約6至7%。 汽車股昨日股價表現