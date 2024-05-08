聯儲或縮表至明年中 道指高開

美國聯儲局早前宣布放緩「縮表」（出售持有國債及按揭證券）的步伐，惟花旗預計縮表的過程仍將會持續約一年，相比早前的預期更晚結束。美股3大指數周二早段靠穩，道指曾升125點，報38,977點；標指升13點，報5,193點，以科技股為主的納指升34點，報16,384點。

花旗此前預計聯儲局會在今年底結束縮表，與華爾街其他大行的觀點相近，但在近期的報告中，該行修正了預測，料明年第二季才會結束。這一預測乃基於市場仍然穩定，聯儲局會希望盡可能減少其資產規模。考慮到今年底美國債務上限暫停的期限屆滿，財政部的儲備可能會在5月或6月左右見底，並需要重新大舉發債。屆時出於市場壓力，聯儲局可能會停止出售國債。

港迪士尼樂園增長強 企業消息方面，華特迪士尼公布截至3月30日止第一季業績，季內收入按年升1.22%至220.83億美元，包括Disney+在內的娛樂業務收入按年倒退4.97%至97.96億美元；而反映主題樂園的體驗業務收入增長9.76%至83.93億美元，其中國際收入按年大增28.54%。

值得留意的是，國際業務主題樂園及體驗業務的經營溢利按年大幅增長87.17%，主要受到香港業務帶動。根據業績公告所述，香港迪士尼樂園的表現受惠於平均票價上升，以及遊客在食物、飲品及其他商品上的花費有所增加。另外，期內樂園開放營運的日數增加、入場人數上升等都帶動業務增長。

受累於重組及減值帶來的20.52億美元減值開支，加上主要盈利增長中有部分屬非控股權益（例如香港迪士尼），迪士尼上季錄得股東應佔虧損2,000萬美元，按年由盈轉虧。該公司股價早段曾跌9.94%。

Palantir收入指引遜 另外，大數據分析及應用公司Palantir首季收入按年增長21%至6.34億美元，純利升17%至1.05億美元。不過，該公司對本季的業績指引不及市場預期，預測收入介乎6.49億至6.53億美元，其股價曾挫14.52%。

獲亞馬遜支持的電動車初創公司Rivian股價升1.36%。有傳蘋果公司（Apple Inc.）在放棄自主研發電動車的計劃後，正尋求與電動車公司進行深度合作，而Rivian是潛在的合作對象。