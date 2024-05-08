港零售料受累「三高」 調整需時

吳天海指出，以旗下尖沙咀商戶而言，五一假期酒店整體房間收入按年下跌，雖然入住率與去年同期相若，但房租較低，當中或涉及惡劣天氣影響，高匯率令內地、東南亞以至長途旅客都減少；又指酒店業仍受人手短缺困擾，每間酒店仍缺數十名人手，認為政府在各行業輸入外勞，中短期未見對行業有大幫助，但相信當有關計劃全面落實，將有助紓緩問題。