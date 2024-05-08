港零售料受累「三高」 調整需時
收租股九龍倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海出席股東會後坦言，零售市道要回復至疫前水平，急也急不來，因目前香港經濟及零售業面對「三高」，包括利率高、匯率高，以及空缺高，難請人令商戶不敢擴充，預期市道需要一段時間調整。
吳天海指出，以旗下尖沙咀商戶而言，五一假期酒店整體房間收入按年下跌，雖然入住率與去年同期相若，但房租較低，當中或涉及惡劣天氣影響，高匯率令內地、東南亞以至長途旅客都減少；又指酒店業仍受人手短缺困擾，每間酒店仍缺數十名人手，認為政府在各行業輸入外勞，中短期未見對行業有大幫助，但相信當有關計劃全面落實，將有助紓緩問題。
就本港零售業總銷貨價值首季按年下跌1.3%。吳稱，去年3月為通關後第一個月，有半報復式消費，基數非常高，故仍可接受。至於旗下商場今年租金調整幅度，他指集團訂立租金一直克制合理，會按分成機制自動調節。
瑞銀憂太地股價承壓
此外，券商瑞銀就同樣是零售物業大業主太古地產(01972)發表報告，指該股首季內地及香港地區的營運數據疲軟，雖然租用按季未有變化，但香港寫字樓的租金負增長擴大，預計其股價將因為首季數據疲弱而有負面反應。該股昨日收跌2.81%。
評級機構標普則維持本港信貸評級於「AA+」，展望「穩定」，但料本港今年經濟增長會放緩至2.5%。
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