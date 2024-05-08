港股回吐近百 滙豐傳撤按揭現金回贈

中國人民銀行昨日「收水」，港股連升10日後斷纜，恒生指數昨日收跌98點，全日成交按日縮減約21%至1,134.75億元，「北水」淨買入規模亦減少約43%，至21.42億元。

恒指昨日低開不足一點，報18,577點，一度倒升60點，高見18,638點，惟其後沽壓增加，最多挫167點，低見18,411點，收市仍跌0.53%，報18,479點；國企指數及科技指數分別跌0.69%及2.12%。

與樓按相關的3個月銀行同業拆息昨日報4.57548厘。在資金成本的考慮下，上月已有消息指陸續有本地銀行削減按揭貸款現金回贈。昨日更傳來大行滙豐目前不論是樓花按揭，按保抑或非按保個案，皆近乎全線「零回贈」，只有部分綠色按揭仍提供象徵式回贈。

社保基金去季持倉破頂 星之谷按揭轉介莊錦輝預期，個別大型銀行最快要到第三季才有機會考慮增加回贈，僅個別中小銀行仍會提供佔按揭貸款額約0.2至0.3%的現金回贈。中原按揭董事總經理王美鳳則稱，仍提供相對多一點按揭回贈的中小型銀行現時的審批塞車情況更嚴重，買家須留意相關風險。

另方面，人行進行20億元（人民幣‧下同）、7日期逆回購操作，中標利率維持1.8厘，昨日有4,400億元逆回購到期，單日淨回籠4,380億元，規模是1月以來最大。另官方定出的人民幣中間價報7.1002兌每美元，較上一日低8點子。

內地A股個別發展，滬綜指升0.22%，深成指跌0.08%。兩市成交合計縮減逾一成至9,687億元。

此外，內媒指，中國社保基金上季逆市加倉，持倉市值達4,275億元，創歷史新高。持倉市值最大是農業銀行，達995億元，工商銀行及中國人民保險集團緊接其後，持股市值分別達651億元及291億元。