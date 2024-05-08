人行連續18個月買金

為增強人民幣穩定性，中國人民銀行連續第18個月增持黃金儲備，再創歷來最長增持紀錄。國家外匯管理局統計數據顯示，截至4月底，黃金儲備達7,280萬安士，較3月底微增6萬安士。分析指，4月增持規模為2022年11月以來單月最少，或反映國際金價快速衝高，開始減緩央行的增持節奏。

外儲穩守3.2萬億美元 過去18個月，人行已累計增持1,016萬安士。當局指，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致4月外匯儲備規模下降，截至4月底的外匯儲備規模約3.2萬億美元，較3月底下降448.26億美元，為5個月低位，但連續5個月企穩3.2萬億美元大關。

5月以來，黃金價格反覆上漲。昨日現貨金曾高見每安士2,329.98美元，但之後回落。世界黃金協會追蹤3月各國央行黃金購買情況的數據顯示，各國央行淨買入16噸黃金，為連續第10個月錄淨增長。