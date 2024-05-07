產經

輪商精選：估恒指回調吼24119

內地五一長假期結束，報道指今年五一全國境內遊合計2.95億人次，按年增長近8%，總消費超過1,600億元人民幣，按年增近一成三。人流算是「旺丁」，資金流又是否「旺財」？五一假期後首日A股表現理想，滬深指數均升逾1%，其中兩市交投保持過萬億元人民幣。
若留意港股交投，投資者應同樣感受到轉旺的氣氛。大市周一成交超過1,400億元。走勢方面，恒生指數已連升10天，升幅超過兩千點，一口氣突破多條平均線，並重上250天牛熊分界線，期間未有出現太大調整。
看淡攜程留意24259
如看好港股已開始踏入牛市，好倉部署可留意恒指認購證20486，行使價19,595點，6月到期，實際槓桿20倍。相反，如認為大市連升多天或將回調，看淡可關注恒指認沽證24119，行使價16,418點，7月到期，實際槓桿13.5倍。
出遊股龍頭攜程集團(09961)再破頂，市場上交投活躍的認購證，以行使價近500元為主，續看好可參考攜程認購證23537，行使價499.61元，9月到期，實際槓桿6.5倍。相反，淡倉選擇可關注攜程認沽證24259，行使價319.8元，8月到期，實際槓桿7.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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