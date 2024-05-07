輪商精選：估恒指回調吼24119
內地五一長假期結束，報道指今年五一全國境內遊合計2.95億人次，按年增長近8%，總消費超過1,600億元人民幣，按年增近一成三。人流算是「旺丁」，資金流又是否「旺財」？五一假期後首日A股表現理想，滬深指數均升逾1%，其中兩市交投保持過萬億元人民幣。
若留意港股交投，投資者應同樣感受到轉旺的氣氛。大市周一成交超過1,400億元。走勢方面，恒生指數已連升10天，升幅超過兩千點，一口氣突破多條平均線，並重上250天牛熊分界線，期間未有出現太大調整。
看淡攜程留意24259
如看好港股已開始踏入牛市，好倉部署可留意恒指認購證20486，行使價19,595點，6月到期，實際槓桿20倍。相反，如認為大市連升多天或將回調，看淡可關注恒指認沽證24119，行使價16,418點，7月到期，實際槓桿13.5倍。
出遊股龍頭攜程集團(09961)再破頂，市場上交投活躍的認購證，以行使價近500元為主，續看好可參考攜程認購證23537，行使價499.61元，9月到期，實際槓桿6.5倍。相反，淡倉選擇可關注攜程認沽證24259，行使價319.8元，8月到期，實際槓桿7.8倍。
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