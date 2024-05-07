專家樓評：3招應對按揭審批「塞車」

樓市撤辣後一、二手交投量由極低位急增，連帶按揭申請量在短時間內急增，銀行一下子未能消化突然大幅增多的按揭審批個案，形成最近銀行之間普遍出現「塞車」。此外，有別於撤辣前本地用家主導市場的情況，撤辣後客源擴闊至四方八面，新客源包括內地或海外人士、買多層樓人士、投資物業人士、公司名客戶等，銀行或需重新衡量評估個案及所需證明文件，有機會延長有關按揭審批時間。

現時銀行審批時間因應人手規模及個案複雜程度有所不同，但大致上不少按揭審批時間已由兩至3星期延至一個月至個半月或以上不等，當中若屬按保個案所需審批時間一般較長。

宜預留3個月成交期 面對銀行審批按揭「塞車」情況，給予準買家3個建議。首先是買入單位前先與業主協商較長一點的交易期，若屬按保申請個案，建議成交期不少於2.5至3個月；若不涉及按保申請，建議成交期定不少於兩個月或以上。

其次是由於銀行需要向借款人收齊所需文件才正式遞交個案進行按揭審批，準買家可在簽約前預先準備交予按揭銀行所需的文件及入息證明，亦可先查詢了解以早作準備，以免因補文件拖慢按揭審批進度。

還有的是避免只向一家銀行申請按揭，現時銀行審理按揭申請時間快慢有別，借款人可因應銀行情況向大約兩至4家銀行申請按揭，以便可按銀行審批先後結果、批出之按揭計劃作選擇。

此外，面對資金成本仍高，按揭審批塞車情況，現時銀行之間的樓按取態有所不同，對於不同客戶或物業類別的積極程度有別，例如有個別銀行現階段暫停接受村屋、唐樓以及高樓齡物業的按揭申請，亦有銀行對於按保客戶較積極，但另一邊廂卻有個別銀行對於按保客戶不太積極。

不過，準買家不用為此過慮，市場上大部分銀行對於樓按取態仍維持正面，借款人可先找按揭轉介公司了解現時銀行按揭申請狀況作參考，以決定向哪家銀行申請按揭。

中原按揭董事總經理 王美鳳