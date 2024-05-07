股市估市：資金流向不利港股再升

內地股市昨日復市，港股投資者期望「北水」回歸，有利進一步推高港股，延續上周強勢。意料之外的是，港股上周並未因內地假期休市而淡靜，走勢反而節節上升，而且成交維持在較高水平，也一口氣突破多個短期技術阻力位，恒生指數亦重回去年8月下旬水平。

上周提及過「假如恒指在5月並沒有出現回調，而是在高位整固的話，就代表大戶繼續持貨，後市可以更樂觀」。確實，現時市場投資氣氛高漲，同時引發兩個問題：一是投資者皆認為外資已重新流入港股，因此造成港股10連升；二是由於這輪短線升幅大而且快，投資者開始擔心超買情況。

外資選擇趁高獲利 首先，從資金流向監察機構EPFR資金流分析，截至4月25日至5月1日當周數據顯示，EPFR海外主動型資金流出港股，金額達1.9億美元，只是較對上一周的3.1億美元收窄。因此，港股沒有資金流入，而是資金流出，可能反映海外主動型資金在恒指高位選擇獲利減持，而不是增持。

另一方面，從全球基金的資金流向拆解來看，主動型中的全球類基金當周轉為流入中資股約2,700萬美元，被動型中的全球基金及全球新興市場基金分別轉為流入約4,100萬美元及4,000萬美元，表明已有部分價值型資金回流，從這個角度看，資金是流入中資股。

此外，截至3月底，各類主動資金較去年12月底對中資股的配置比例相較基準，也有不同程度的回升。不過，長線資金的再配置仍然需要基本面改善配合，尤其是財政政策發力以應對當前通縮和信貸收縮的問題。

從全球資金面上看，主動外資流入的有兩個市場，分別是印度與日本。截至4月25日至5月1日當周，印度市場主動外資持續流入，規模增加1.1億美元；日股方面，期內主動外資轉為流入1.4億美元，同時被動外資延續流入3.3億美元。

五窮月勿過分樂觀 主動外資在連續3周流出美股市場後，上周轉為流入11.2億美元，被動外資也加速流入21.4億美元。由此可見，港股真的備受龐大資金追捧嗎？似乎不是。因此，短期的超買可被認為是投機者為主，可能是驚執輸心態才蜂擁而至。

投資市場往往有一個次序，股市初步的升市往往是在興奮中不講基本面時升起，在派對亢奮過後，投資者重回基本面了解而最終回落。當然，這一輪的升勢沒有迹象已完結，一眾技術指標也未見頂回落。

然而，踏入5月是傳統「五窮月」，作為投機者應要部署短期策略，假如本周未見新一批資金流入推高港股，而是出現個股或板塊大幅回落，好應該考慮持盈保泰。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）