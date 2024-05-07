新盤概況：高臨加推 周五賣44伙
九龍新盤打鐵趁熱加推搶攻。資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，首輪銷售至今累沽91伙後，昨日上載價單3號，加推40伙，折實平均呎價約21,134元。發展商安排周五發售該批單位，同日招標出售4伙，次輪合計將發售44伙。
該公司執行董事何樂輝表示，新價單單位涵蓋一房至三房，折實價496.7萬至1,450.1萬元，折實呎價18,000至25,485元，屬原價加推。入場戶為A1座12樓G室，實用面積272方呎，折實呎價約18,261元。該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指，上周首輪開售的買家以本地客為主，佔約60%，當日亦有不少內地買家乘坐高鐵來港揀樓。
YOHO Hub II暫收4500票
另外，新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II連日收票反應理想。消息指，項目過去4日已接獲約4,500張入票，按首兩張價單共282伙計，暫超額認購約15倍。同系何文田天鑄昨以逾4,918萬元重新售出曾終止交易的8座27樓D室四房戶，實用面積1,576方呎，呎價約31,206元，較5年半前低約三成。天鑄第2期昨亦以3,623.1萬元沽出5座5樓A室，單位實用面積1,249方呎，呎價約29,008元。
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