新盤概況：高臨加推 周五賣44伙

該公司執行董事何樂輝表示，新價單單位涵蓋一房至三房，折實價496.7萬至1,450.1萬元，折實呎價18,000至25,485元，屬原價加推。入場戶為A1座12樓G室，實用面積272方呎，折實呎價約18,261元。該公司副常務董事（住宅銷售）畢子鴻指，上周首輪開售的買家以本地客為主，佔約60%，當日亦有不少內地買家乘坐高鐵來港揀樓。