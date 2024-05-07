樂風大角咀商廈3層傳獲3.5億洽

ONE BEDFORD PLACE位於大角咀必發道，為區內唯一已補價甲廈。

非核心區新型商廈受市場追捧。市場人士透露，由樂風集團發展的大角咀全新寫字樓項目ONE BEDFORD PLACE，獲用家出價洽購3層及10個車位，市傳涉及金額共約3.5億元。

涉及面積2.3萬方呎 消息人士指出，上述項目其中3層中層樓面，當中包括特色單位，獲在區內多年的用家洽商，主因是物業是區內唯一已補地價的甲級寫字樓項目。獲洽購的寫字樓面面積共約23,000方呎，涉及呎價約15,217元。

據了解，該項目於今年3月已獲批入伙紙，目前同時放售及放租單位，而本周起將開放單位予有興趣人士參觀，預計每方呎租金約30元。

物業位於必發道100號，提供約26層（不計地庫及天台樓層），當中5至29樓為商廈單位，地下至2樓為商舖，停車場設於地庫兩層，設69個私家車位等。

項目提供約241個寫字樓單位，標準樓層建築面積約381至1,183方呎，連平台單位面積約775方呎，頂層連天台單位面積則約2,959方呎；至於舖位面積約1,187至6,268方呎。該物業公共設施包括天台及平台花園、會議室及健身室等。

項目前身為工業大廈，佔地約10,042方呎，其後重建為商業大廈，並於今年1月完成補地價，涉及金額超過4.14億元，以可建總樓面共約14.46萬方呎計算，每方呎補價逾2,800元。