白居二客獲減至445萬購裕東

未補價第二市場交投表現跑贏私樓。有白居二客睇樓約半年，獲減價35萬元，終以445萬元購入東涌居屋裕東苑「大三房」單位。

中原林溢斌表示，上述為E座中層16室，實用面積約646方呎，今年3月叫價480萬元，新買家在白居二攪珠結果公布後已開始睇樓，是次成交呎價約6,889元。

第二市場交投旺。世紀21（將軍澳）魏仕良指，4月將軍澳錄近100宗第二市場買賣，區內居屋富康花園2座高層A室，實用面積約431方呎，上月中放盤，一口價減26萬元，獲白居二客以342萬元購入，呎價約7,935元。

粉嶺皇后山山麗苑再錄銀主盤成交。世紀21奇豐陳偉康稱，單位為B座低層2室一房戶，實用面積約292方呎，銀行叫價150萬元，放盤約20日獲外區綠表客即睇即買，成交價150萬元，呎價約5,137元。資料顯示，新成交價較2021年一手購入高約1.4%。