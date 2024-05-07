二手樓連環見紅

荔灣蝕放半年再減價 天鑽4年損手170萬 本地二手交投轉靜，樓價失去支持，踏入5月業主繼續要蝕。荔枝角上車盤荔灣花園一個兩房單位，蝕本價放售半年仍未獲承接，終再減30萬元成交，不足5年帳蝕155萬元。大埔半新盤天鑽連花園特色戶，減價後獲內地專才客購入，約4年帳面跌價逾170萬元。

香港置業吳志輝表示，上述為荔灣花園B座中層5室，實用面積約426方呎，原業主2019年9月以585萬元購入，叫價460萬元放盤約半年。同區客睇樓兩次，近日終以430萬元購入，帳面跌價約26.5%，呎價約10,094元。

市場消息稱，同屬上車盤的青衣曉峰園2座一個低層單位，實用面積約546方呎，日前以約560萬元沽出，呎價約10,256元。原業主2019年購入，帳面貶值約21%。

半新盤跌勢更明顯。美聯楊浩然指，天鑽一個連花園套三房單位，實用面積約624方呎，近日叫價828萬元，再減18萬元後，以810萬元成交，呎價約12,981元。資料顯示，原業主於2020年4月以981.5萬元購入，期內單位帳面貶值約17.5%。

朗城滙傳955萬沽 貶26% 元朗新盤低開，區內二手市即時受壓。市場消息透露，該區本月已錄至少3宗蝕讓，包括朗城滙2座中高層單位，實用面積約747方呎，套三房設計，市傳以955萬元轉售，呎價約12,784元。單位2020年購入價約1,300萬元，最新成交價帳面低逾26%。

消息指，洪水橋泉薈1座高層單位，實用面積約511方呎，市傳以515萬元成交，呎價約10,078元，較2018年二手購入價帳面還低約30萬元。

部分九龍半新盤業主都願意「少蝕」離場，務求加快沽貨。美聯張曉盈表示，西南九龍匯璽5B座中低層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，區內買家以728萬元承接自住，呎價約21,040元，原業主持貨約6年，帳蝕約35萬元，單位貶值約4.6%。

南豐新邨三房僅573萬成交 消息稱，何文田天鑄7座一個套三房單位，市傳以約3,100萬元獲承接，較2015年購入價帳面低約210萬元，以單位實用面積約988方呎計，呎價約31,377元。

港島大型屋苑呎價險守萬元關口。中原張略欣指出，鰂魚涌南豐新邨2座高層H室三房單位，實用面積約570方呎，單位去年放盤，剛以573萬元成交，呎價約10,053元。

二手市場最新蝕讓個案