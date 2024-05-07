大摩料港上月零售挫一成

疫情過後本港零售銷售持續未見起色，摩根士丹利稱，由於高基數及港人持續出境消費，本港上周出爐的3月零售業總銷貨價值按年跌7%屬預期之內。該行預期4月會按年倒退10%，今年次季跌9%，並稱偏好住宅發展商股多過零售收租股。

一眾零售收租股中，領展現價股息率7.7厘，具一定吸引力，但本港零售銷售疲弱，且美國10年期國債孳息率達4.7厘，股價仍乏催化劑。

太地港零售物業全租出 另該行早前將希慎評級降至「與大市同步」，以反映零售動力放緩、其寫字樓比重偏高，以及股息不受現金流所支持的情況。

內地零售方面，上季除上海前灘太古里外的5個商場都見零售銷售額倒退。太地解釋，整體人流按年有輕微雙位數增長，零售額跌與去年首季疫後增長強勁有關。