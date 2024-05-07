金管：負資產拖欠率仍低

香港負資產宗數創20年新高，金管局總裁余偉文表示，首季本港樓價下跌1.8%，負資產宗數上升為數據上的結果，但要留意的重點非負資產數目，更需關注壞帳率方面；而負資產相關的拖欠比率仍處於低水平。

他在出席立法會財經事務委員會會議時表示，樓價上落自然使負資產數目改變，目前樓價回穩，冀未來負資產宗數轉趨穩定。壞帳率方面，雖然現時負資產的拖欠比率上升，由0.03%升至0.06%，但具體只涉及十多宗，比率飆升僅為低基數效應；同時不少負資產個案均有按揭保險擔保，而按證保險公司對其入息審查及要求高。

被問及高成數按揭保險計劃會否有調整空間，以平衡風險，余稱若風險提高、保費要加大，但高成數按揭能助年輕人較容易上車，因此要做平衡。

港銀不良貸率風險可控 另金管局指，過去數月，仍看到有內房企業出現問題，未來本港銀行不良貸款比率或仍會微升，但風險可控。

余偉文解釋：「首先，無十分集中的情況，其次是若看這個比率，其實在歷史上並非特別高，加上銀行自身資本緩衝十分強，現在資本充足率平均逾20%，加上去年盈利不俗，因此，對承受微升的壞帳率，不覺得有機構上或系統上風險。」