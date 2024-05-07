中石化傳洽加企 入股兼購LNG項目

Cedar是Haisla First Nation和Pembina的合資企業，將成為加拿大首批LNG出口終端之一，耗資約40億美元，將於2028年竣工，LNG年產量為300萬噸。消息指，最終投資決定需在今年中前做出，而中石化正就從Cedar每年購買150萬噸LNG進行協商。

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中石化在2014年從馬來西亞國家石油公司（Petronas）收購加拿大上游項目，原本希望通過Petronas旗下太平洋西北LNG項目出口天然氣，但後者於2017年放棄LNG設施計劃，故中石化只能繼續經營加拿大本地市場。分析指出，中石化面臨來自內地當局的壓力，故需要找到提高這些資產盈利能力的方法，如今同時考慮入股Cedar LNG項目和天然氣採購是一個合理的策略，但由於加拿大本地天然氣價格過低，其首要任務是從上游天然氣資產中盈利。