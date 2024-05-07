內地22城新盤五一假期銷售降

今年五一假期內地新樓交投量仍在低位，中指研究院的統計指，假期期間北京、廣州、深圳、成都、南京、濟南等地部分樓盤項目到訪量增加，但買家觀望情緒猶存，導致今年22個代表城市的新樓日均銷售面積在五一假期按年跌逾四成。據商務部數據監測，重點零售和餐飲企業銷售額按年增6.8%，升幅亦較2023年相同假期放緩。

汽車家電零售增長遜去年

中指院稱，五一假期的一手樓日均銷售面積，只恢復到2019年相同假期的七成。當中，多數三及四線城市樓市表現一般，與近年相同假期數據相比，成交普遍下降。零售方面，商務部顯示36個大中城市重點商圈的客流量增長15.1%，各地期內積極開展「以舊換新」系列促銷活動，有效促進大宗消費的穩定增長。其中，汽車、家電及家具的銷售額分別升4.8%、7.9%及4.6%，但仍不及去年的雙位數增長。