港樓價今年睇跌10%

調查：撤辣後72%富人置業意欲增 港府今年2月底宣布樓市全面撤辣後，一眾富裕階層的入市意欲及樓市看法備受市場關注。花旗香港最新發表「撤辣對潛在樓宇買家影響」的市場調查，就流動資產達150萬元或以上的富人而言，72%稱現在置業意欲更高，背後原因是與投資、助仔女買樓及收租有關，比率分別達46%、34%及25%。不過要留意，這群人士雖然逾半均看好樓價未來6至24個月上升，惟花旗卻對此看法悲觀，料計及撤辣後年內的樓價跌幅仍達10%。

花旗調查提及，高資產人士對撤辣的反應較一般市民正面。在500名受訪者中，200名為擁有流動資產達150萬元或以上的人士，有50%覺得樓市全面撤辣後是更好的置業時機，較計及全部受訪者48%的數字，高出兩個百分點。

在一眾持有物業的富裕受訪者中，62%稱現在較撤辣前更有興趣換樓，只有3%表示不太感到興趣。有趣的是，相關數據拉闊至全部500名受訪者去看，結論同樣是62%及3%，亦即與富人看法相同，反映所有受訪人士在撤辣後的換樓意欲傾向殷切，當中沒有分野。

至於聚焦因撤辣而提升買樓意欲的高資產人士中，最多人（42%）指「取消額外印花稅」（SSD）是其增加置業意欲的主因；其次是「放寬按揭成數上限」及「取消買家印花稅」（BSD），比率各為41%及36%。在所有辣招中，最多受訪者留意到的撤銷政策分別是「取消額外印花稅SSD」及「買家印花稅BSD」，分別佔65%及61%。

花旗估按息3厘才撐市 花旗銀行市務部市場研究部主管周偉傑提及，由於調查在撤辣後的一個多月、即4月以網上問卷形式進行，所以只集中訪問市民的買樓意向，並沒有聚焦其是否在置業上已有所行動。整體受訪者的年齡則介乎21至60歲，家庭月入至少4萬元，並且是知悉樓市撤辣政策的本港居民。

談到港樓後市表現，該行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊表示，中長線來看，息口走勢左右了置業需求，因現時收租率僅有3.1厘，惟按息卻為4.125厘，差距達100點子，所以估計按息要回落至3厘才對樓市有支持。

不過，由置業調查看到，高資產人士因財政實力較高，且大多有意提高生活質素或長期持有物業作投資，所以置業意向並不受樓價短期波動影響。

料港P息最快明年調整 美息方面，花旗估計美國聯儲局7月起將會減息，年內減4次，每次幅度為0.25厘。不過，港銀未必會立即跟隨下調最優惠利率（P），所以料相關息率至少到2025年才有所調整。

李貴莊（左）表示，息口走勢左右置業需求。右為周偉傑。 受訪者增加買樓意欲原因