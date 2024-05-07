印尼央行稱準備干預匯市

美元持續強勢，令一眾非美貨幣叫苦連天，貶值連連。除了上周日圓匯價再創34年新低之外，主要靠出口石油、棕櫚油等天然資源的印尼，其本幣印尼盾於上月亦貶至4年新低，較去年底匯價低逾6%，若不是印尼央行在上月下旬出乎市場預料之外地加息0.25厘應對，估計貶值之勢仍會延續。印尼央行官員近日更不諱言已作最壞打算，準備入市干預以捍衞印尼盾。

首季GDP升5.11%勝預期 印尼央行貨幣部執行董事Edi Susianto承認，央行上月曾出手介入現貨、無本金交割遠期和債券市場，進行「三重干預」支持印尼盾，政府也要求國有企業限制買入美元，以緩減本幣貶值壓力；又表示如有需要，將為印尼盾提供更多支持，但強調不會僅依賴干預行動。

他提到，上月加息以來，注意到外國資金淨流入政府債券和央行票據，而央行正在鼓勵企業使用對沖工具，並努力深化市場，以減少央行干預的需要。印尼國債上月曾因貨幣貶值被拋售，但在上述央行多管齊下，加上昨日公布的首季國內生產總值（GDP）按年升5.11%優於預期，令10年期國債孳息率昨日一度下跌26點子，至6.91厘，幫助收窄了4月的裂口升幅。Susianto強調，未來任何貨幣政策行動都將「視乎數據」，但他拒絕評論央行是否準備進一步加息。

東盟加三憂外匯波動 事實上，亞洲各國都對本幣加強了防禦姿態。由中、日、韓加上東南亞國家聯盟組成的東盟加三（ASEAN+3），在上周末期間就指出，外匯市場波動等風險可能會產生影響，對通脹加劇表示擔憂。

其中越南4月的通脹就升至15個月新高，達4.4%，主要由於越南盾貶值所致。越南央行副總裁陶明秀上月就曾表示，有即時干預匯率的準備。菲律賓披索的匯率也處於2022年11月以來的低點；該國3月通脹達3.7%，增幅連續兩個月擴大。韓圜今年已貶值逾5%，上周南韓央行行長李昌鏞表示，該國已準備好「採取穩定措施」，保留再次大幅加息的可能性，以支持韓圜。

另外，菲律賓央行已於上月維持利率於6.5厘不變，是17年來的高位。同樣，儘管泰國政府呼籲減息，希望幫助企業融資，但基於泰銖今年曾貶值約8%，泰國央行維持利率在2.5厘水平，以防止貨幣進一步貶值。