國企首季利潤總額增2.8%

中國財政部公布，國有企業今年首季利潤總額1.07萬億元（人民幣‧下同），按年增長2.8%，較首兩個月的增幅0.3%有所加快；收入按年升3.2%至19.81萬億元，亦較首兩個月的增幅1.9%有所上升。

內地上市公司去年少賺3% 財政部數據顯示，國企今年首季應交稅費約1.6萬億元，增長0.9%。截至3月底，國有企業資產負債率65%，按年升0.3個百分點。

不過，據日本媒體統計，A股上市公司的業績倒退，截至去年12月底止全年盈利按年跌3%，至2.85萬億元，是5年來首次出現下滑。單計房地產發展商，虧損達135億元，是2000年以來首次出現虧損，並拖累建築材料等相關行業，鋼鐵及建材的公司去年盈利按年跌13%及34%。單計今年第一季，A股上市公司盈利亦按年跌5%，反映企業及經濟復甦緩慢。

內媒統計指，今年首季5,346間內地上市公司中，有4,054間錄得盈利，佔比近八成；收入總額為16.92萬億元，按年下降0.59%。

儘管內地上市公司業績倒退，但企業對股東仍然大方。統計顯示，企業去年的分紅金額達2.24萬億元，佔去年盈利總額42.43%，分紅金額及比例均創歷史紀錄。截至4月底，2023年度共有3,855家上市公司披露現金分紅方案，包含當年季報、半年報、年報現金分紅，佔A股總數比例超過七成。