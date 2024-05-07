中金銀行家傳降職減薪 望員工自然流失慳成本

作為新績效評級計劃的一部分，中金銀行家將被分5個級別，其中只有5%屬於最高級別，接下來的45%將屬於第2級別，第3及第4級別分別佔20%，10%屬最底層級別。第4級別的人將在其職銜範圍內小幅降職，至於排名最後10%的人將被降職，例如由董事總經理降為執行董事，或由副總裁降為助理。

事實上，內地企業要解僱員工並不容易，為省下直接裁員的巨額重組費用，實施降職或可能降職而自行辭職，是促使員工自願流失的一種手段。

中金在全球有超過15,000名員工，其中投資銀行家超過2,000名。該企據報目前在各業務部門有約300名董事總經理，其中約100名在投資銀行部門。上月該企通知在內地的銀行家，其基本工資將被削減多達25%。有指業績排名首兩位的銀行家，將在年底前獲以花紅形式退還減薪部分。

瑞信證券中國僱員減46% 此外，瑞士信貸在中國的合資證券公司瑞信證券中國去年錄得營業虧損1.99億元人民幣，較2022年的2.55億元人民幣有所收窄，員工人數按年減少46%。去年，瑞士當局為避免瑞信倒閉，安排瑞銀集團（UBS）收購瑞信，去年3月宣布瑞銀及瑞信合併後，瑞信便將中國業務掛牌出售。