道指高開兩百 大摩指通脹成後市關鍵

iPhone內地市佔跌出前5

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜認為，下周三出爐的4月份美國消費物價指數（CPI）對貨幣政策去向和美股走勢更有啟示，就算美國經濟仍有可能「軟着陸」甚或「不着陸」，其標指目標仍只有4,500點，建議投資者採取「啞鈴式」策略，主打優質的周期性股份和增長型股份。