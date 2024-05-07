A股5月開局創年內新高

在岸人幣兌每美元曾升穿7.21 逾一個月最強 五一假期後中國股匯兩市強勢開局，滬深股市兩大指數均創年內新高，在岸人民幣早段更升穿7.21兌每美元，高見7.2066，觸及逾一個月高位。即使反映中小企的4月財新服務業採購經理指數（PMI）微跌至52.5，但新訂單及新出口訂單指數分別錄去年6月及7月來新高，與中國人民銀行首季銀行家調查結果一致，包括宏觀經濟熱度預期指數據按季升4.3個百分點，貸款需求指數更躍升10.1個百分點，明顯預示需求回暖。

滬深市成交第4日破萬億 滬深兩市周一全日成交約1.1萬億元（人民幣‧下同），連續4個交易日破萬億元，外資透過滬深股通淨買入超過93億元，尤其帶動白酒股飆升，以過百億元成交額居市場之首的貴州茅台收漲3.24%，總市值高達2.21萬億元，一舉反超前中移A股，重回市值「一哥」寶座。5月開局首日漲勢凌厲的A股，還有股價曾急升逾6%的京滬高鐵，昨收升3.34%，該企對內媒澄清沒有調整價格安排，但五一境內旅遊出行量火爆已有目共睹。

昨日滬綜指收升1.16%，報3,140點，創去年9月11日後收市高位，深成指更漲2%至9,779點，為去年11月28日後收市高位；滬深300指數報3,657點，創逾半年新高。

同時，人民幣匯率走勢強勁，由官方開出的中間價昨報7.0994兌每美元，按日升69點子；下午4時30分人民幣即期匯率收報7.2137，仍大升279點子，與中間價同樣錄得兩連升，也創近一個半月新高；人民幣離岸價則曾見7.1933，即每百港元兌約92.03元人民幣。

中小服務業上月擴張放緩 受內外需持續向好推動，4月財新服務業景氣度維持擴張。雖然速度略為放緩，4月財新服務業PMI按月降0.2個百分點至52.5，但受訪企業表示，需求基本面轉強，疊加業務拓展，帶動新業務量增長；海外市況改善，旅遊活動增加，助推出口訂單上升。因此，服務業企業的信心升至今年來最高。

人行新發布的問卷調查報告亦顯示，對於第二季前景，銀行家宏觀經濟熱度預期指數亦按季升4.3個百分點，錄39.7水平。分行業來看，製造業、基礎設施、批發零售業的貸款需求指數各升6.1個百分點、5.6個百分點及5.1個百分點。

瑞銀料政府短期加快發債 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預計，未來數月政府債券的發行節奏將有所加快，中央政府還可能加快財政轉移支付，從而支撐一般性政府支出和基建投資。此外，4月政治局會議指出要確保債務高風險省份和市縣既壓降債務，又能穩定發展，這或意味對12個債務高風險省份的隱性債務嚴格管控有機會略有調整。

她補充，中央可加大對地方政府的低成本資金支持，如再發行3,000億至5,000億元抵押補充貸款（PSL），或加碼租賃住房貸款支持計劃。至於3大政策性銀行在4月淨歸還PSL約3,432億元，4月底止的PSL餘額約3.02萬億元。

銀行家宏觀經濟熱度指數