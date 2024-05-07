滙豐新投資移民服務 廣納內地台灣澳門客

港府早前推出新資本投資者入境計劃（CIES），冀吸引海外資金來港投資。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理及主管伍楊玉如表示，該行最近收到數百宗外地客戶有關CIES計劃的查詢，已開設新網站介紹相關流程，並在尖沙咀、旺角及中環總行特設CIES中心服務相關客群。她指，目前開立CIES戶口的客戶中，包括來自內地、台灣及澳門的客戶。

她指，該行在過去CIES計劃中亦有相關團隊及配套，故本次重推能夠快速配合；她同時不認為CIES僅為內地客而設，觀察到東南亞的高資產淨值人士亦有意來港投資。

60%擬移居內地富豪揀香港 滙豐調查顯示，約60%打算於亞洲區內其他城市定居的內地富裕人士，認為香港是區內最理想的居住城市，計劃未來5年內移居香港；他們認為香港最優勝的地方為醫療、教育、金融體系等方面。該行昨日亦與會計師行及移民顧問公司達成合作，在申請過程當中為客戶提供相關資訊。

該行去年曾有3間分行試行7天營業安排，她指，觀察到內地客戶在平日亦會來港進行開戶或查詢，故僅保留尖沙咀分行全周工作的安排；近期亦為非本地客提供全電子化的開戶服務。