港PMI上月擴張放慢 新訂單減前景看淡

本港上月企業經營環境輕微擴張，根據標普全球香港特區採購經理指數（PMI），經季節調整之後，4月為50.6，低於3月時的50.9，但卻是連續兩個月高於50的盛衰分界。綜合多項分析認為，4月PMI放緩，原因離不開港元隨着美元升值，令企業新接訂單減少，呼籲本地經濟需要更多元化。

標普全球經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港第二季開局PMI仍處擴張區域，主要由新企業活動再次增長所支持。惟增長仍然不穩定，因PMI轄下的新訂單指數在4月收縮，暗示未來情況疲弱。總括而言，企業仍看淡前景，其中，以批發及零售業最悲觀，企業憂慮競爭加劇，以及經濟低迷將影響銷情。

港元呈強 削競爭力 談到價格，她謂，港元呈強，削弱本地企業對外的競爭力，但同時減少本地價格上升的壓力。輸出價格指數由3月時的52，降至4月時的51.2，顯示4月份下游行業的通脹壓力有所紓緩。輸入成本壓力則在3、4月期間大抵上維持不變。

投資銀行在解讀PMI時同意期內企業新接訂單減少，部分原因是與港元匯率轉強有關。至於接受調查的公司則謂，競爭加劇及外需放慢，均是當中的因素。4月份的外需指標減慢，來自中國的新生意分類指數，由3月份時的46.8略減至46.6，新出口訂單分類指數則由3月份時的48.6，降至45.5。

宜多元化發展經濟 滙豐證券指出，本港經濟短期仍受困於貨幣緊縮和全球貿易不明朗所帶來的周期性影響，以及內地經濟增長不確定性及結構轉型。不過，隨着不明朗因素逐步減退，未來兩年本港經濟增長預計可穩定於2.8%。

該行又認為，本港經濟要更着重長遠發展，需要多元化增長模式，提高作為國際金融中心競爭力，對沖過分依賴房地產等舊經濟增長動力，包括繼續發揮作為地區及全球超級聯繫人角色，發展數碼金融及綠色經濟。

香港PMI近期表現