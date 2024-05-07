恒指10連揚 升14% 北水23日掃貨千億

本港股市反覆向上，恒生指數昨日再升102點，連升第10個交易日，累計進帳2,354點或14.51%。A股假期後復市，在北水回流的支持下，全日成交增加24.36%至1,445.46億元，港股通淨買入50.86億元，連續23日的淨買入合共達到1,003.38億元。

雖然近期港股表現令人有驚喜，惟「打工仔」的強積金4月份仍然要損手收場。積金評級表示，強積金於4月輕微虧損約0.24%，即每名強積金成員平均蝕約600元。另一家顧問公司GUM則估計，上月強積金微跌0.2%，人均蝕572元。不過，首4個月埋單人均有錢賺，積金評級及GUM分別估計約5,400元及5,449元。

擬明年實施證券無紙化 另外，為實行港股無紙化，港府計劃修訂《印花稅條例》，以及訂立和修訂相關附屬法例，並擬在今年內向立法會提交條例草案，期望在2025年開始分階段實施無紙化證券市場制度。

香港證監會市場監察部執行董事梁仲賢指，不會強逼所有投資者將手頭上的實物股票無紙化，投資者可以自行選擇是否轉換成電子股票。

財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）陳詠雯表示，本港現行上市公司逾2,600間，要實行證券無紙化，需要一系列準備工作，包括企業委任其核准證券機構、修訂公司章程等，希望當市場準備就緒方正式全面推行，料需時約5年，初期會先聚焦香港公司及其本身制度與證券無紙制度相融的公司。

星洲急謀對策提振股市 值得留意的是，股市疲弱的新加坡擬急起直追。外媒報道指，新加坡交易所正研究措施，以提振股市，包括正檢視由新加坡主權基金GIC，以及淡馬錫（Temasek）等主權及私募組成的基金協會提交的建議，如容許退休基金及其他主權基金入市，並引入家族辦公室及其他財富管理企業資本等。

報道又指，股市弱勢已引起新加坡政府關注，且有與星交所磋商提振股市措施，而新加坡金融管理局（MAS）也有參與有關研究。