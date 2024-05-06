匯通天下：美匯指數料回試區間底部支持

上周美國聯儲局的議息結果及主席鮑威爾言論符合「鴿派」結果預期，鮑威爾表示通脹數據疲軟或勞動力市場走弱將令聯儲局減息，他亦堅持目前政策利率已對經濟具足夠限制性，因此沒有理由考慮加息。

目前貨幣政策討論是圍繞將政策利率保持在目前水平多久，而非是否有必要重啟加息周期。美國國債孳息率在議息後開始回落，對利率較敏感的兩年債息由約5.03厘跌至4.87厘，10年債息亦由約4.69厘跌至4.58厘。美匯指數因債息回落亦由106.4跌至105.2，市場消除加息疑慮利淡美元。

同時，美國經濟數據優於預期和表現較強的情況開始逆轉，最近美國公布的4月份ISM服務業採購經理指數（PMI）、首季國內生產總值（GDP）和消費者信心指數均不及預期，美元季節性順風因素消退，繼續支持第二季看淡美元。

美匯指數於106上方的動力似乎正逐步減弱，而顯著升穿107關口的威脅亦可能已消退，料美匯有機會於第二季，甚至第三季大部分時間於104至107區間上落。目前美匯較大機會下試該區間底部。

澳元有潛在升值機會 澳元期間明顯跑贏，掉期市場目前預期今年澳洲央行不會減息，直至2025年的減息幅度僅0.45厘。澳洲經濟受惠樓價上升的財富效應，下半年消費增長應會加快。澳洲就業市場也更具韌性，目前失業率為3.8%，不太可能於6月份升至澳洲央行最新預測的4.2%。相對其他主要央行，澳洲央行利率周期仍更為「鷹派」。

澳洲息差與世界其他地區將大幅收縮的前景，有機會令澳元於2024年下半年較後時間更強韌。澳元兌美元或能企穩在0.64至0.65水平，潛在上升空間為0.675至0.68區域。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪