股市估市：港股轉牛 今季挑戰22700

港股持續做好，資金持續流入，上周四及周五沒有「北水」下，成交額均逾千億元。技術上，恒生指數已升穿去年以來形成的下降軌，更較低位上升逾20%，理論上進入牛市。

參考港股於2022年第四季走勢，當時恒指自14,597點的低位，升至去年1月的高位22,700點，上升逾8,100點，升幅達55%。今年指數低位暫時為14,794點，如果指數有一樣的升幅，已可見22,930點。粗略展望，恒指上望首個目標22,000點、季內上望22,700點，實非並無理據。

宏觀因素上，內地經濟仍然存在不少疑慮，地緣政局依舊緊張，美國大選年中美關係難大改善，美息年內更有機會維持不減，種種因素都不利投資市場。但對投資者來說，投資最重要是不吃眼前虧，與其不斷尋找升市理由，不如相信技術及資金呈現出來的走勢。

公司主要業務為在內地經營一體化線上線下房產交易服務平台，內地房地產遇冷風，連帶貝殼此類股份亦受影響。不過，貝殼屬一站式房產供應商，其去年第四季淨收入按年增長20.6%，至202億元人民幣，主要受惠家裝家居、租賃住房管理營運服務，以及存量房業務淨收入增加。近日內房股顯著反彈，貝殼應可進一步受帶動，加上股價突破，可候回落於40至42元間收集，以54元為阻力位，支持位35元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）