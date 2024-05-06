專家樓評：選按揭銀行勿貪現金回贈

最近經常提及銀行對按揭的取態表現得相當不積極，不但拖長審批時間，更大幅削減現金回贈。現時各銀行的現金回贈均有所不同，部分銀行將轉按及二手物業按揭的現金回贈減至零，他們只向一手新盤及高成數按揭提供貸款額0.1至1.4%的現金回贈。不過，坊間依然有個別中介公司的廣告以現金回贈為貸款額之2.3%來吸客，到底這個特高現金回贈是否能夠輕易取得呢？

的而且確，市面上仍有一間小型銀行可以提供高達貸款額2%以上的現金回贈，但該銀行按揭市場佔有率在過去12個月最高位時，只是佔整個市場1.4%，在3月份佔有率為0.7%（共27宗），而過去12個月平均佔有率為0.5%（合共321宗），若然除開12個月來計算，即每月平均為26.75宗。再從該行過往數據作深入分析，即使現時市場上有海量成交，該行在資金及人力上大有可能只能應付雙位數字的宗數，數據是不會騙人的，大家真的認為可以成為當中的幸運兒嗎？

小型銀行審核恐遇「塞車」 以經驗所得，在該行遞交按揭申請極有可能出現「塞車」的情況，由於該行人力不足，往往遞交了申請，數星期仍未有人作出跟進，及至離成交日子愈來愈近仍未能批出按揭，最後必須要以客戶順利成交為大前提而選擇其他銀行。

事實上，要通過該行的審批並不容易，曾有一位50歲的客戶作按揭申請，但該行表示只能以人齡「65減」，即供款年期只有15年，若客戶想延長供款期，則要求客戶出示一封由客戶公司發出的信件，內容為客戶在年滿65歲後仍能繼續受聘於其公司，若然客戶未能提供的話，則要加入年紀較輕的人士作為聯名借款人才可。

另外，該行會要求客戶出示首期證明，曾有一位客戶的首期是由父母提供，一般銀行只會要求客戶作出解釋及在銀行簽回「聲明書」便可，但該行卻要求客戶要取得由律師樓發出的「聲明書」，內容要表明首期由父母提供及毋須償還，由於客戶父母已移居外地未能趕得及回港簽署「聲明書」，最終客戶選擇其他銀行。

最後，既然明白到該行在批核上的重重困難，要成功批出按揭的機會相當渺茫，寧願實事求是給予客戶合理期望，總好過客戶浪費太多時間作出等待而影響實際的成交期，與其花時間跟客戶斟酌現金回贈，倒不如多花時間協助客戶成功批出按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣