大行觀點：國企防禦力強抗波動市

內地第一季經濟增長優於預期，故將全年經濟增長預測從4.6%上調至4.9%，這意味實現「5%左右」官方目標的可能性上升。不過，增長的主要動力來自於製造業，在外部需求和內地政策支持提振製造業走強。至於社會消費品零售、房地產銷售、通脹和信貸增長等家庭和民企需求指標仍未能樂觀。

人幣兌每美元或下試7.4 考慮到美國通脹居高不下，目前認為美國聯儲局開啟降息的時點將從6月延後到9月，今年總計降息0.5厘，此前預測為0.75厘。中美息差擴闊可能為人民幣兌每美元帶來下跌壓力，到年中可能下探7.35至7.4區間。

策略上，繼續建議投資者採取槓鈴策略，並更加聚焦在內地防禦股份上，以抵禦潛在的市場情緒波動。國有企業是一個很好的選項，尤其是考慮到監管部門持續推動改善資本管理、提高股息支付並增加股票回購。

放眼2025年，儘管市場仍存在諸多不確定因素，但估算全球半導體營收增長仍有望達到約15%。基於供應鏈調研，明年記憶體行業營收料將增長約35%，其他領域增長10%，這意味全球半導體營收可望增長15%，即7,500億美元左右。

目前預計記憶體今明兩年分別增長55%和35%，以及其他領域今明兩年分別增長18.5%和10%，在2025年均出現放緩。在強勁的人工智能（AI）基礎設施支出推動半導體需求有望於今年創下新高後，明年增長放緩也在情理之中。

中企長遠受惠政策改革 內地相關投資策略關注的範圍較為狹窄，主要在脫碳上，而與此相關的行業已漸趨成熟且正遭遇挑戰，比如可再生能源和電動汽車供應鏈。

因對長期前景依然看好，並希望最近的政策變革將加強可持續投資者實施平衡策略的能力和靈活性，從而在提高可持續發展的透明度之時，實現具吸引力的財務回報，建議維持槓鈴策略，並看好積極進行資本管理的部分國企。由於未見短期催化劑驅動中資股估值持續上調，預計市場將整固，建議投資者續採側重防禦股的槓鈴策略。

中長期而言，有3項關鍵的投資驅動力，即價值主張驅動的零售趨勢、海外擴張以及加強科技供應鏈，這將在內地經濟增長放緩的新常態下主導長期投資格局。建議投資者布局於上述驅動因素的受益者，包括汽車、消費、醫療保健、科技和遊戲等領域。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室