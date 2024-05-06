10大屋苑周末開8單 挫27%

近期樓市焦點落入新盤，二手市況受壓。代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄8宗成交，按周回落約27.3%，當中佔半數項目交投「捧蛋」。

中原指出，過去兩日未聞買賣的屋苑，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及沙田第一城。

晉海II持貨5年貶兩成 而期內最活躍項目為荔枝角美孚新邨，兩日錄4宗成交。不過，當中再有業主要損手沽貨，美聯邱漢偉指出，該盤2期吉利徑2號高層B室，實用面積約626方呎，減價50萬元，以600萬元售出，呎價約9,585元。原業主持貨逾8年帳面仍蝕約26萬元。

將軍澳日出康城續成為蝕讓重災區，香港置業劉浩勤指出，區內晉海II第3A座中層A室，實用面積約540方呎，原叫價約798萬元已屬蝕賣，終減至約768萬元易手，呎價約14,222元。單位2019年3月購入價約983萬元，持貨5年多帳面勁蝕約215萬元，貶值約21.9%。

此外，美聯鄧浩賢稱，沙田溱岸8號3座中層B室，實用面積約934方呎，原業主於2012年一手購入裝修後從未入住，最終累減約142萬元，以約1,608萬元沽出，呎價約17,216元。資料顯示，該座一個低層同室單位，去年7月售價約1,680萬元，最新售出單位層數較高，惟做價低約72萬元。