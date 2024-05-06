YOHO Hub II暫收3600票

一手成交兩日230宗

回顧過去兩日新盤銷情，受上述何文田站新盤帶動，一手市場錄約230宗成交。至於會德豐地產將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，以及第12B期PARK SEASONS，昨分別再沽一伙及3伙，涉額共2,464萬元。