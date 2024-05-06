YOHO Hub II暫收3600票
同屬鐵路項目的新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II收票反應理想，消息稱，截至昨日累錄逾3,600張入票，以首兩張價單合共282伙計，超額逾11.7倍。項目上周公布首張價單188伙，折實平均呎價約14,338元，較逾兩年前的上一期低約28%。發展商於過去周六加推價單第2號共94伙，折實平均呎價約15,038元。兩批單位折實價由682.92萬至1,332.56萬元。
此外，長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山於減價後續錄成交，過去5天共售10伙，套現近1.95億元。該盤昨再推6伙安排於周四以價單形式發售，全數為第2座A室四房雙套房單位，實用面積均為1,213方呎，折實價1,725.5萬元起。
一手成交兩日230宗
回顧過去兩日新盤銷情，受上述何文田站新盤帶動，一手市場錄約230宗成交。至於會德豐地產將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，以及第12B期PARK SEASONS，昨分別再沽一伙及3伙，涉額共2,464萬元。
華懋集團薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，昨亦招標售出A座16樓2室套三房單位，實用面積1,367方呎，成交價3,000萬元，呎價約21,946元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：