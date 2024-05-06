碧海藍天估值返撤辣前

樓價於撤辣初期迎來反彈，惟升勢僅持續了一段短時間，銀行估價趨勢亦不及之前進取。20個大型二手屋苑單位，過去一個月估價上升的數量減至不足一半，期內更有兩個已率先出現倒跌情況，其中長沙灣碧海藍天估值跌返未撤辣時的水平。

第一城升幅勁縮 滙豐銀行網上資料顯示，上述本報統計的屋苑單位估價報升數量，由16個大減至上月只有9個，而估值不變的亦由4個，增加至9個，而估價不跌情況只維持短短一個月。最新估價下跌包括上述碧海藍天1座高層戶，實用面積約499方呎，估價於3月升至818萬元後，上月已立即跌至約810萬元，返到2月未撤辣時水平，按月跌幅約1%。

香港置業黃銘傑指出，區內買家及業主取態仍算平穩，上述屋苑於4月錄得6宗買賣成交，平均實用呎價約15,204元，成交包括6座低層G室，實用面積約494方呎，以約703萬元易手，呎價約14,231元，本月則暫未錄成交。

另一個估價倒跌屋苑為東涌海堤灣畔，該盤2座一個低層單位，實用面積約846方呎，最新估價約847萬元，較對上一個月輕微下調約一萬元，跌幅約0.1%。

此外，上月估價錄得升勢的屋苑數目顯著減少，個別升幅亦有所收窄。如沙田第一城16座高層單位，實用面積約327方呎，再上一個月估價勁升約6.1%，該單位本次統計期間估價雖再升約2.3%至約496萬元，但升幅已大減約3.8個百分點。

太古城等9盤不變 而期內佔4個二手樓盤估價上升幅度僅約2%或以下，升幅最低為牛頭角得寶花園A座高層戶，實用面積約282方呎，最新估價約447萬元，較對上一個月約443萬元，按月只升約0.9%。

至於上月估價持平屋苑單位，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、南豐新邨、茶果嶺麗港城、奧運站維港灣、長沙灣宇晴軒、將軍澳新都城、東涌映灣園，以及沙田中心，情況反映樓價已由趨升，轉為平穩。當中的新都城2期2座低層戶，實用面積約538方呎，3月時估價曾升約3%至676萬元，惟最新未有變化。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，樓市撤辣後於3月反彈速度較急，上月市況有所放緩，一手新盤搶去不少購買力，個別二手放盤業主願下調叫價，相信情況會逐步於銀行估價反映出來，估計本月樓價升勢會進一步放緩。

20大主要屋苑估價按月變化