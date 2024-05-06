不足四成內地人擬增消費 買食品佔最多

瑞銀調查顯示，38%受訪內地消費者預計未來3個月將增加消費支出，比例與去年7月上一次調查相近，預計削減的比例則有所減少。然而，礙於民眾對自身收入不太樂觀，瑞銀不太認為他們會把很多「超額儲蓄」（疫情期間多儲的錢）用於消費，直言消費市道「風險偏下行」，一旦通縮和經濟疲軟的預期固化，消費行為恐需更長時間始能回復正常。

瑞銀於今年2月底至3月初再度在內地進行消費者情緒問卷調查。首先，預計3個月後薪資收入有所增加的受訪者比例為47%，比上次低15個百分點，預計減少的為7%，比上次高兩個百分點；預計金融投資收入上升者，比預計下降者多33個百分點，差距比上次顯著擴大。不過，由於可支配收入大多來自薪金，內地居民對收入的預期依然保守。

僅18%指谷消費靠超額儲蓄 另外，35%受訪者表示增加儲蓄，比減少儲蓄者多15個百分點，所幸的是差距已較上次調查縮窄35個百分點，期間內地銀行劈存息兩次，定存要搶的消息也時有所聞，而近期已經演變成有銀行停止接受3、5年期的大額定存。然而，視「使用超額儲蓄」為提振消費關鍵因素的受訪者僅18%，比去年2月大跌21個百分點。

鑑於受訪者對薪資收入預期較為謹慎，增加消費淨佔比最高的是食品飲料，達28%，即比有意減少有關消費的受訪者比例多28個百分點，其次是日用品，為22%。其他淨佔比較高的範疇包括子女教育、運動健身、醫療保健，但「消費者計劃減少手袋/珠寶支出」。

逾四成稱收入升才擴支出 究竟怎樣才能使國人多消費？答案簡單不過—「收入和工作穩定性是未來消費的最重要驅動因素……42%的受訪者認為收入增長對於提振今年消費而言至關重要，40%選擇工作升職/穩定……比例遠高於財富升值（25%）、減稅（18%）……政府發放消費券（17%）和發放現金補貼（14%）」，而「房價止跌企穩」僅9%。瑞銀預計，就算今年有針對消費的直接財政補貼，規模可能也十分有限。

正當內地很多商家強調「要開拓下沉（低線）城市」。瑞銀調查卻提醒，三、四線城市受訪者當中，預計自己薪酬增加者僅28%，遠低於上次的超過50%，而且只有16%表示物業出租收入增加，比上次暴跌52個百分點。該行評論，這表明房地產低迷和經濟復甦疲軟對低線城市的影響較大，亦呼應了官方統計所示低線城市房價跌幅超過高線城市。