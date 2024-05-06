大和看淡新能源 降潤電評級
「新能源」往往因為獲國策加持而受市場青睞，但太陽能設備股已經用盈利大幅倒退來證明「不盡然」。就電力股而言，大和直言，最不看好的就是新能源，選股次序排在水力、煤炭和核能發電之後。
該行重申對新能源發電股的悲觀態度，原因是「棄電」問題會持續較長時間，而有關公司無補貼的「平價上（電）網」項目佔比上升，意味平均電價下降。龍源電力(00916)今年首季風電平均利用小時按年減少14小時、風電平均電價按年跌6%，即為例證。
大和將潤電的投資評級由「跑贏大市」降至「持有」，目標價略減至20元，建議投資者獲利套現。理據除了新能源發電的業績未如理想外，還有煤價回落的催化劑已大致反映於現價上，煤價近期上升反映煤電業務今季難見按季顯著改善，第三季則有高基數限制增長。
該行估計潤電今年每股派息1.026元，預測股息率約5.3厘，理應支撐到估值，但吸引力不如市帳率僅0.6倍、可望受惠水電復甦等的中國電力(02380)。
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