日免稅制擬改先付後退 防轉售圖利 料明年定案

日圓低水，加上境外人士可憑非日本護照免繳消費稅，吸引遊客到日本「爆買」，但就衍生出遊客在日轉售免稅品圖利的違法行為。消息指出，為堵塞有關漏洞，日本政府計劃將現行針對海外遊客的免稅制度，由「直接免稅」改為「先付後退」，即旅客出境時再申辦手續退還消費稅，最快2025年正式定案。

據了解，在現行法例下，訪日旅客在免稅店購買家電、化妝品等貨品出境達到一定金額者，原則上不需繳納消費稅。惟貨品倘在日本境內使用或轉賣，則不符合免稅資格。現時的實際操作，是商家必須將免稅的購物資訊在線上系統登記，或將收據等憑證直接貼在外國護照上，旅客在出境時供關員檢查，惟漏檢個案眾多。

當地稅務當局於2022年，對利用免稅制度購物一億日圓（約510萬港元）以上的57名外籍旅客進行檢查，當中56人被要求補繳10%消費稅。另外，在同年蘋果公司（Apple Inc.）在日的子公司，在兩年內被要求補繳約140億日圓（約7.15億港元）消費稅，據稱涉及大量中國遊客在日以免稅價格購買大量iPhone手機，有人甚至購買了數百部。

薩默斯：干預日圓無成效 每百日圓兌港元上周曾貶至34年新低的4.9算，但在上周五返回5.1算，中間市場懷疑日本當局兩次入市干預圓匯，規模或近9萬億日圓。美國財政部長耶倫日前在公開場合時，不評論日本政府是否干預匯價，又認為干預日圓是謠言。她說，圓匯確實在相對短時間內出現頗大的波動，並謂「我們一般會預期此類干預很稀有，並會有所諮詢」。

美國前財長薩默斯則指出，鑑於全球匯市規模龐大，就算日本當局斥巨資干預匯價，也只會遭市場的海量資本淹沒。他又唱好美元不但堅挺，而且走勢仍在向好，惟這亦增加聯儲局期盼通脹回落到2%的難度。