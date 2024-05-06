巴郡現金儲備1.47萬億新高

巴郡今年首季業績的焦點除了減持蘋果公司（Apple Inc.）外，還有現金儲備（即「現金及現金等價物」加「美國國債短期投資」）再加213.52億美元（約1,665.45億港元），達到破紀錄1,889.93億美元（約1.47萬億港元）。

評估投資加拿大項目 市場揣測這是要作大型收購的前奏，但舵手巴菲特於股東周年大會上坦言不知道怎樣用，「我們很樂意花錢，但除非風險很小且可以賺很多。」然而，一直堅定看好美國、屢稱主力投資美國的他提到，「世上有很多我們完全不了解的國家，但加拿大作為一個主要經體是很棒的，就算體量不如美國，你會放心在當地經營……我們對投資加拿大並無感到任何形式的不妥……事實上，我們現在正在看一個項目。」

業績方面，截至今年3月底止3個月，巴郡錄得股東應佔純利按年倒退64.22%至127.02億美元，主要是投資收入按年勁縮94.6%至18.76億美元。

上季經營溢利增逾30% 聚焦實業，巴郡上季經營溢利按年升30.88%至124.86億美元，其中保險部門的經營溢利按年增長80.59%至64.78億美元，收入按年增長11.51%至249.9億美元；製造業部門上季經營溢利按年增長11.6%至29.14億美元。

不過，冰雪皇后（Dairy Queen）等組成的「服務及零售」部門，上季收入按年下跌2.32%至96.72億美元，經營溢利按年倒退25.63%至9.08億美元。

「鐵路王」BNSF是另一個「減收減利」的部門，上季經營溢利按年下滑7.88%至15.19億美元，原因平均運費下跌令收入按年跌2.69%至62.77億美元之際，「人均生產力的改進被工資通脹抵銷」。期內貨運量按年增長6.59%，其中消費者產品按年升19.32%，農產品亦按年升3.66%，但工業產品及煤炭分別按年跌0.25%及20.59%。